¡En un motel! La Liendra publicó cómo su novia Luisa le celebró el cumpleaños

El instagramer quindiano Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’, cumplió años el pasado 17 de junio y recibió miles de mensajes de felicitaciones de sus más de tres millones de seguidores en las redes sociales.

Sin embargo, sus fans quedaron sorprendidos al ver las historias en la cuenta de Instagram del influenciador ya que mostró que su novia, Luisa Castro, se lo llevó a un motel para celebrarle el cumpleaños.

La pereirana, de 19 años, lo invitó a las afueras de la ciudad, le decoró la habitación y de manera muy romántica, le cantó el cumpleaños.

En cada historia, el instagramer recreó el paso a paso de la celebración que vivió con su pareja a quien dice amar con todo el corazón y quien también es influenciadora en las redes sociales con más de un millón de seguidores.

“A diferencia entre usted y yo, a mí me traen un motel, me lo decoran y me van a celebrar el cumpleaños muy tiernamente”, dijo ‘La Liendra’ en sus historias.

No obstante, la enamorada pareja sufrió un delicado percance cuando Luisa terminó, por razones desconocidas, con una herida en su pierna.

El desenlace no fue publicado, sin embargo, muchos opinaron en las redes sociales que la faena de amor se extendió hasta horas de la madrugada.

Aquí el video: