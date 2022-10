¿Es un chiste? A Paulina Vega la consideran modelo talla grande en New York

Paulina Vega hizo una revelación de un episodio que vivió tiempo después de su reinado como Miss Universo que dejó atónitos a sus seguidores, pues asegura que su agencia de Nueva York la catalogó como modelo 'plus size' o talla grande por pasarse un kilo.

La hermosa colombiana contó toda la historia en su blog y las críticas no se hicieron esperar en redes sociales. Para muchos seguidores de Paulina es absurdo que se le considere como modelo talla grande cuando su contextura es delgada y esbelta.

"Me sentía saludable y contenta con mi cuerpo. Pasaron como tres meses y regresé a la agencia. Aparentemente, había subido un kilo. En la reunión me dijeron que ya no me consideraban una modelo de pasarela y editorial, que ya no estaba entre las “flacas” y sería catalogada como una modelo “plus size”, escribió Paulina en su blog.

La barranquillera afirma que esa experiencia la obligó a replantearse lo que quería para su vida y envió un mensaje a las mujeres para que acepten su cuerpo.

