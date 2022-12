Esta sería la razón del polémico salario de Gal Gadot por la "Mujer Maravilla"

Hace unos días medios internacionales revelaron el salario que recibió Gal Gadot por su papel protagónico en la ‘’Mujer Maravilla’, dato que creó polémica en redes sociales por la diferencia salarial que existe entre actores y actrices en Hollywood.

Según una publicación de la revista ‘Variety’, la actriz recibió 300.000 dólares por cada película en la que interpretó a la superheroína: Batman v. Superman: Dawn of Justice, Wonder Woman y la liga de la Justicia, que aún no se ha estrenado.

A través de redes sociales los seguidores de la artista israelí manifestaron su desacuerdo con este pago, pues este sería inferior a actores que han hecho personajes similares a ella.

El caso con el que argumentaron lo anterior fue con el del actor Henry Cavill, protagonista de Superman, quien habría recibido 14 millones de dólares por su interpretación en ‘Batman v. Superman’.

Ante los comentarios que se desataron luego de esa publicación un ejecutivo que negoció el contrato de Gal desmintió todo, indicando que la cifra dada fue inexacta.

"Gadot recibió al menos lo mismo que Henry Cavill para sus primeras películas. Los actores y actrices primerizos en una franquicia acuerdan salarios apropiados que después se basan finalmente en el éxito de la franquicia", afirmó a CNN.