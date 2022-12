Este jueves se celebra el Día Mundial del Rock, escuche nuestra playlist

El 13 de julio de 1985 se llevó a cabo la mayor reunión de amantes del rock en ciudades como Londres y Philadelphia en el marco de un festival llamado Live Aid, el cual tenía como finalidad recaudar fondos para Etiopia y Somalia.

Bob Geldof, quien ideó este festival solidario logró reunir artistas como Paul McCartney, Eric Clapton, Bryan Adams, David Bowie, Mick Jagger, Eric Clapton, Madonna, Elton John, Bob Dylan, Santana, Billy Joel, Steve Wonder, Tina Turner y Phil Collins.

Entre las bandas que tocaron en el Live Aid estuvieron The Beach Boys, U2, The Who, Scorpions, Led Zeppelin, Queen, Duran Duran, Black Sabbath y Judas Priest.

Disfrute de este playlist en homenaje al #DíaMundialDelRock

Paul McCartney - Queenie Eye

David Bowie - Let's Dance

The Who - Who Are You?

U2 - With Or Without You

Scorpions - Still Loving You

Led Zeppelin - Stairway To Heaven