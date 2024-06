Esteban Rojas: "Feid ha sido una gran inspiración y ayuda en mi carrera"

El género urbano colombiano es uno de los más exitosos a nivel mundial. Cali y Medellín se convirtieron en la cuna de grandes artistas en los últimos años, que, rápidamente, se han un lugar en el plano internacional de la cultura y como referente del significado de ser colombianos, como es el caso de Blessd, Feid, Ryan Castro, Brokix, Pirlo o Esteban Rojas.

Este último, incluso, nombrado por Spotify como 'joya' de lo que es 'Made in Colombia'; es decir, lo que significa ser colombiano a través de la música gracias a sus más recientes éxitos y apariciones en shows, conciertos o colaboraciones con artistas del talante de Feid. Y es que, tan solo a finales de marzo, el oriundo del Valle estuvo en el escenario del Estéreo Picnic 2024 al lado del 'Ferxxo'.

“Mucha alegría. Porque llevamos trabajando mucho por esto y así lo hagamos no es por nosotros, es por la gente. Están viendo, están reconociendo todo el trabajo que venimos haciendo y de pronto muchas personas no nos han visto, no nos conocen, pero eso es lo que estamos, trabajando para demostrar que somos artistas emergentes con ganas de representar al país”, dijo en su momento en diálogo con Blu Radio.

Ahora, tres mes después, Esteban Rojas aseguró que "es una gran responsabilidad" ser el futuro de Colombia, en cuanto a música se refiere. Por tal razón, solo da gracias al FEP, Feid, Spotify y toda las personas que han estado a su alrededor para apoyarlo para crecer y llevar en alto no solo a Colombia, sino a su natal Cali.

Muchas gracias a todos, a Feid. No dejo de darle gracias al parcero. Ha sido una gran inspiración y ayuda en mi carrera, muchas gracias hermanito. Dios le pague, lo quiero mucho, en verdad dijo Esteban Rojas sobre Feid

Publicidad

"El arte va a llevar a Colombia donde las drogas no pudo. Colombia es lo más hermoso del mundo, en cultura y naturaleza y todo lo que tenga que ver con ser único. A eso llevará todo este arte a conocer al mundo del paraíso que, tal vez, se están perdiendo", añadió.

Rojas agradeció a Dios por mostrarle el camino correcto y dejar atrás la calle para dedicarse a la música, pero es consciente de la responsabilidad que tiene en la sociedad: "El que toma la mala decisión, tiene dos salidas: 'Estar encerrado o muerto' (...) La verdad todo el que quiera hacer parte de mi familia, de todos mis fans. Vamos a ser una familia más grande", puntualizó.