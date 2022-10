Esto dijo Silvestre sobre la casa que le regaló a seguidora que salió en un video suyo

El artista urumitero Silvestre Dangond tuvo una reacción inesperada cuando se le preguntó por la casa que le regaló a Maria Atencio, más conocida como ‘La morisquetera del pueblo’.

Esta mujer, de 63 años, apareció en el video de ‘Si yo supiera’ de una manea poco usual. Subió un cerro solo para ver al artista. Ese momento fue incluido por el cantante en su video musical.



En una entrevista a un medio nacional, Silvestre evadió totalmente el tema, diciendo que no quería hablar de eso. Sin embargo, el artista logró decir unas cuantas palabras sobre este acto.



“No me preguntes eso, no quiero hablar de eso, yo nunca le he hecho publicidad a eso. Yo tengo una fundación y nunca publico lo que hago. Dios fue el que hizo la obra”, finalizó Dangond.



Este acto ha sido aplaudido por decenas de seguidores del artista a nivel nacional e internacional, y aunque el cantante no hizo alarde sobre el tema, los usuarios en redes sociales se han encargado de hablar sobre el emotivo acto de amor hacia una seguidora.





