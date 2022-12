Estoy destrozada, pero también agradecida por tanto cariño: hija de Pepe Sánchez

Magdalena Sánchez, hija de Pepe Sánchez, habló en Mañanas BLU 10 AM sobre la muerte de su padre.



“Agradecemos mucho el cariño y el afecto que le están demostrando a mi papá en todos los rincones de este país. Los mensajes por las redes sociales son interminables y eso muestra todo lo que lo querían”, señaló en medio de un gran dolor.



“Estoy destrozada porque se me fue mi vida, pero al mismo tiempo muy contenta de saber que la gente quería tanto a mi padre”, añadió.



Magdalena recordó lo vanidoso que era su padre y lo mucho que le gustaba sentirse agradable para los demás, “era una estampa de hombre”, dijo.



“Mi papá se fue muy tranquilo y en medio de una calma absoluta, rodeado de su familia y el cariño de Colombia”, sostuvo.



Pepe, el hombre, el papá.



Magdalena, ligeramente conmocionada, señaló que su padre “era un amigo, un cómplice y un compañero en todo sentido”.



“Él no era solo mi papá, era mi amigo y mi compañero, esa persona con la que me sentaba y me reía contando anécdotas (…) Donde quiera que esté puede sentirse orgulloso porque levantó a unos hijos de bien y con valores propios de él”, finalizó.



