"Estoy muerta del susto": Laura Tobón anuncia su embarazo

“Un bebé viene en camino”. Así informó su primer embarazo la modelo y presentadora colombiana Laura Tobón. El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, compartiendo unas fotos de su ecografía.

“Con todo mi amor les comparto esta sorpresa que nos llegó. Después de pensar que este día no iba a llegar fácil (por mi SOP), la vida nos dio un giro con este momento tan especial… ¡Un bebe viene en camino!”, publicó la modelo en su cuenta de Instagram.

Además, admitió que no esperaba quedar en embarazo este año: “Después de ver lo frágil que es la vida, viendo como casi mi papá se me va de este mundo, hoy no puedo estar más agradecida por poder darle vida a mi hij@”.

La presentadora, quien estará en la nueva temporada de La Voz Kids Colombia, no ocultó su emoción y reconoció estar asustada y nerviosa por la evolución que tendrá su vida. “Los que vayan a estar pegaditos a La Voz Kids Colombia van a poder ver mi evolución y van a poder vivir este proceso tan lindo y nuevo conmigo. No crean que no estoy nerviosa, estoy muerta del susto, pero con ¡mucha felicidad!”, reiteró.