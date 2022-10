Ex de Jessica Cediel dice que ella lo usó y lo desechó cuando se curó de biopolímeros

A través de redes sociales, Jessica Cediel confirmó que su compromiso con el deportista Mack Roesch terminó hace un tiempo y que una de las razones del rompimiento fue porque, según ella, no quería estar con una persona que buscaba “sacar provecho” de su fama.

Sin embargo, el también modelo se defendió días después asegurando que la única razón por la que estuvo con la colombiana fue “amor”, diferente a lo que ella estaba diciendo.

La polémica continuó días después cuando le preguntaron a la presentadora si le había devuelto el anillo al estadounidense y ella, sin mediar palabra, dijo que sí, así como a su anterior novio, quien también le había propuesto matrimonio.

En medio de los numerosos ataques que ha recibido el deportista en redes sociales tras las palabras de Jessica Cediel, en las últimas horas se dedicó a responder preguntas sobre la relación que mantuvo con la colombiana, dentro de lo que dijo, atacó lo que, para él, fue la forma en la que lo utilizaron y luego desecharon.

“Ella comparte que se ama a sí misma y a su imagen. Rara vez tiene amigos y sobre los hombres solo los compromisos por publicidad, no hay publicaciones de amor normal, luego nos elimina después de que obtiene sus cinco minutos de fama. Ella usó a muchos hombres por fama, fortuna, sueldos, por su carrera. Nunca compartió ningún sentimiento verdadero de agradecimiento, admiración o respeto a los ayudantes de su vida”, escribió el deportista.

Además, aseguró que ella solo utilizaba sus relaciones como estrategia para estar en los medios de comunicación.

“Pero solo se trata de los chicos que le dieron anillos o que la ganaron en fama, fortuna o poder, nunca vi una publicidad de agradecimiento para esos exnovios. En los medios de comunicación es solo yo, yo, yo. Eso es un síndrome, una enfermedad, y no es saludable para ninguna persona. Obviamente aprendí a qué me enfrentaba cuando era demasiado tarde”, dijo.

Al mismo tiempo, insistió que Jessica Cediel lo desechó después de que él la acompañara durante todo su proceso de recuperación por los biopolímeros.

“Me envió de regreso a EE.UU. en un avión después que se curó y grabó el documental sobre ella. No mostró la historia detrás de escena, de cómo su familia y yo la atendimos de pie a cabeza todos los días para que pudiera estar mejor. La verdad duele. Posdata, solo porque no tengo muchos seguidores como alguien no significa que soy un don nadie”, aseguró.

Vea la publicación aquí:

