¡Explotó! Luisa Fernanda W respondió duramente a una ofensa de papá de Legarda

Luisa Fernanda W se desahogó en sus redes sociales luego de que Fabio Legarda, papá de quien fuera su exnovio, se burlara de ella en un grupo en el que se encuentran varios fans de su hijo.

La imagen, según la publicación de la influencer, muestra a Luisa en embarazo con una suricata, y tiene la descripción “la verdad al desnudo”.

“En días cómo hoy no aguanto más odio, (no quería TOCAR ESTE TEMA, PERO HOY NO AGUANTO) yo jamás y ustedes son testigos JAMÁS ME HE METIDO PÚBLICAMENTE CON ESTE SEÑOR NI CON NADIE DE SU FAMILIA, pero hoy no aguanto más, es muy fuerte y doloroso recibir tantas burlas y críticas a diario y por más inteligencia emocional que tengas no es fácil aguantar tanto odio”, expresó Luisa en su cuenta de Instagram.

Luisa Fernanda dijo que es muy duro que hablen de ella de esa manera y más de su estado de embarazo.

“Es muy pero muy doloroso para mí que se burlen de mi embarazo y de un ser puro como lo es un bebé y más aún un bebé que aún no ha nacido, (también me duele en el alma que se burlen de una persona que ya no está en este plano) esto es MUY DURO”, añadió la paisa.

Para todos es un hecho que Luisa Fernanda W, hoy pareja de Pipe Bueno, no lleva una buena relación con la familia de Legarda, luego de que este muriera en medio de un atraco en Medellín.