Falleció repentinamente el actor cubano Abel Rodríguez a los 50 años

En la mañana de este viernes, 15 de octubre, falleció el actor Abel Rodríguez, el cubano que participó en varias producciones nacionales.

Al parecer el actor falleció luego de sufrir una embolia pulmonar en Miami, donde residía junto a su esposa, la también actriz Anna López.

Esta noticia fue confirmada por Paula Rodríguez, hija del actor, quien le dedicó un emotivo mensaje en las redes sociales.

”Algunos dicen que tengo tus labios, y tu nariz, los que te conocían y han conversado conmigo me decían que les recordaba a ti, no lo sé, pero no lo dudo”, escribió la hija del actor en su cuenta de Instagram.

Ante esta noticia, varios colegas del medio se pronunciaron al respecto y lamentaron su fallecimiento.

Los últimos trabajos como actor de Abel Rodríguez, de 50 años, fueron al lado de su paisano Lilo Vilaplana en las películas Plantados y El Caballo, esta última se estrenó recientemente. Aparte de eso, fue muy reconocido en Colombia tras protagonizar la novela La viuda de la mafia.