Familia de Yeison Jiménez se pronuncia sobre el lugar del funeral del artista: "Protocolos"

Luego del accidente en el que murió el cantante de música popular Yeison Jiménez, de 34 años, en el municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá, la familia del intérprete salió a aclarar información que ha venido circulando en redes sociales.

Aunque en distintos espacios se ha afirmado que el funeral del artista se realizará el próximo martes 13 de enero de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá desde las 10:00 de la mañana, sus familiares aclararon esta versión.

“Por el momento, no podemos confirmar una fecha ni un lugar definidos para este acto conmemorativo, ya que es necesario esperar la culminación de los protocolos establecidos por Medicina Legal, los cuales permitirán avanzar de manera responsable en la organización de los homenajes de despedida”, indicaron.

Además, informaron que “una vez se cuente con información oficial y confirmada, será comunicada oportunamente a los medios de comunicación y al público en general por los canales autorizados”.



La familia del artista agradeció las múltiples muestras de apoyo y los mensajes de solidaridad recibidos, y aprovechó para hacer un llamado a la prudencia frente a la información que circula en redes sociales.

Por su parte, señalaron que se han creado varias cuentas falsas a nombre de Sonia, esposa de Yeison Jiménez. Ante esta situación, Lina Jiménez, hermana del cantante, pidió denunciar dichos perfiles, aclarando que Sonia no ha entregado ninguna declaración pública.

Lina también manifestó que este es un momento especialmente difícil para la familia, que aún se encuentra procesando la pérdida.

“En medio de nuestro dolor queremos llamar a la prudencia y responsabilidad con la información y los comunicados, aún no tenemos fecha, hora y lugar confirmados para los homenajes a Yeison, no obstante algunas personas y entidades han emitido horarios y fecha y nosotros aún no la hemos podido estructurar y tenemos que cumplir protocolos de medicina legal y otros más y aún no tenemos sus restos mortales”, señaló.

Finalmente, la mujer confirmó que las exequias se realizarán en Bogotá. “Agradecemos su prudencia y su paciencia. Las exequias serán en la ciudad de Bogotá”, concluyó.