Famosa aplicación de streaming ofrecerá descuento del 70 % durante el Black Friday

El último semana de noviembre se llevará a cabo el Black Friday 2024 en Colombia y algunos países de Latinoamérica. Durante estas fechas, establecimientos de ropa, tecnología, entre muchos más, ofrecerán grandes descuentos de cara al inicio de la Navidad. Por supuesto, las plataformas y aplicaciones no son ajenas a esto.

Ante esto, Max, la aplicación de HBO, Warner Bros y otras más, también se une al Black Friday con un plazo hasta el 2 de diciembre para que nuevas personas se unan a la plataforma. Durante los primeros seis meses recibirán un descuento del 70 % todas las personas que se unan al plan desde el pasado 14 de noviembre, cuando arrancó la oferta.

"Con esta promoción, los usuarios elegibles que se suscriban a cualquiera de los 3 planes mensuales de Max entre el 14 de noviembre y el 2 de diciembre podrán disfrutar de los contenidos favoritos en la plataforma con un descuento especial del 70 % durante los primeros 6 meses, desde 5.900 por mes", explicaron.

Sin embargo, esta no sería la única app que se una a esto, sino que podrían darse ofertas también en Netflix, Disney Plus, Prime Video, Paramount, Apple TV, entre otras, las cuales podrían ir también desde 50 hasta el 70 %, dependiendo lo que decidan cada una de estas marcas. En todas, las personas podrán ver todo el contenido que quieran.

Publicidad

En ese orden de ideas, los que apliquen a esta oferta podrán disfrutar del catálogo de la aplicación durante los primeros meses del 2025 con un costo bajo. Además, podrán ver las producciones que tendrá la app durante este periodo como lo son 'Duna', 'The Last of Us 2', 'The White Lotus', entre muchas más, que se irán sumando a lo largo de los meses, pues cada día se actualiza con nuevas películas, series y más.