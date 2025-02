Famosa banda rock llega a Bogotá y fans celebran; boletas desde $170.000

Una vez más, el Movistar Arena será sede de buena música para este 2025. En esta ocasión, este recinto en Bogotá recibirá una de las bandas de rock más queridas de lo últimos años como lo llega a ser Foreigner, que, para muchos, era algo esperado desde hace mucho tiempo atrás. y que, finalmente, se llevará a cabo el 5 de mayo.

"Con una trayectoria que abarca casi cinco décadas, Foreigner ha dejado una marca imborrable en la historia de la música con himnos inolvidables como I Want to Know What Love Is, Juke Box Hero, Cold as Ice y Feels Like the First Time. Desde su formación en 1976 por Mick Jones y Lou Gramm, Foreigner ha definido el sonido del rock con su inconfundible fusión de hard rock y melodías memorables", indicaron de la organización del evento.

Después de años de separación, los dos músicos se reunirán en el escenario para interpretar los grandes clásicos de la banda, aquellos que han marcado a varias generaciones y que siguen sonando con la misma fuerza y emoción que siempre.

Localidades de Foreigner en Bogotá

Estos son los precios

Tribuna Fan Sur Etapa 1: $399.500.

Tribuna Fan Sur: $470.000.

Tribuna Fan Norte Etapa 1: $399.500.

Tribuna Fan Norte: $470.000.

Platea 102 Etapa 1: 357.000.

Platea 102: $420.000.

Platea 101 y 103 Etapa 1: $323.000.

Platea 101 y 103: $380.000.

Platea 104 - 106 Etapa 1: $246.500.

Platea 104-106: $290.000.

Piso 2 (201-219) Etapa 1: $170.000.

Piso 2 (201-219): $200.000.

Piso 2 (202-205/215-218) Etapa 1: $187.000.

Piso 2 (202-205/215-218): $220.000.

Piso 2 (206-207/213-214) Etapa 1: $215.500.

Piso 2 (206-207/213-214): $250.000.

Piso 2 (208-212) Etapa 1: $238.000.

Piso 2 (208-212): $280.000.

"Los sectores: 201, 219, 301 y 319 pueden tener restricciones de visibilidad dependiendo del montaje que se realice del espectáculo, pantallas, escenarios luces, sonido, etc, situación que reconoce y acepta en el momento de comprar las boletas. En los casos anteriores, no serán de recibo posteriores quejas o reclamaciones relacionadas con este aspecto, es decir con la visibilidad del espectáculo", explicaron.