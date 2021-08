Farina no ocultó su apoyo a ‘Epa Colombia’: “Te mereces todo lo mejor”

Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, recibió un amoroso mensaje de la cantante Farina, quien la poya por su negocio de keratinas y le desea “todo lo mejor”.

Todo comenzó cuando ‘Epa Colombia’ publicó una historia de Instagram en la cuenta que usa para su empresa de keratinas, mientras cantaba canciones de Farina y comía gomitas.

Farina respondió a esta historia escribiendo: “Hermosura. Que sigas cosechando éxitos con todo lo que hagas. Te mereces todo lo mejor”.

Además, la cantante replicó los videos en su cuenta personas de Instagram y etiquetó a la emprendedora.

Entretanto, en las últimas horas, ‘Epa Colombia’ contó en redes sociales que en una semana logró pagar la millonaria multa que le impuso el Tribunal Superior de Bogotá por vandalizar TransMilenio. La empresaria afirmó que le rebajaron la multa un 50% y actualmente ya pagó todo el dinero.

“Creí que no lo lograría. Antes del primero de septiembre obtuve el dinero gracias a ti. Me has ayudado demasiado. Tuve días súper difíciles. También hoy pude pagarle al abogado y pude comprar varias cosas que hacían falta en mi empresa”, dijo.