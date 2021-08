Ya son 50 años: Thalía celebra su día presumiendo su figura con un vestido de baño colorido

Este 26 de agosto, la actriz y empresaria, Thalía, está de fiesta por su cincuenta aniversario que lo celebró por todo lo alto con sus seguidores a través de las redes sociales, publicando una galería donde causó sensación por sus curvas y un vestido de baño muy colorido de corte clásico.

Junto a la publicación, la cantante escribió un extenso y emotivo mensaje por su cumpleaños.

"¡Happy birthday to me! 50. Y así vivo mi vida “sin-cuenta” de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman", fue el mensaje que acompañó la publicación.

Hay que recordar que Thalía nació el 26 de agosto de 1971 en la Ciudad de México y su verdadero nombre es Ariadna Thalía Sodi Miranda. Su madre era pintora y actriz frustrada, su papá, quien murió cuando ella tenía cinco años por diabetes, era médico, criminólogo y escritor.

Cuando tenía solo un año de edad, protagonizó su primer comercial, y a los cuatro años comenzó a tomar clases de ballet y piano en el Conservatorio de Música de México. A los 11 años hizo su primera aparición en Televisa con el grupo Din Din y a los 12 se presentó como solista en Juguemos a cantar.

De acuerdo a temas virales, los últimos años de la artista han sido de mucha popularidad donde llegó a las redes sociales para convertirse en una de las famosas con más seguidores y reproducciones.

Actualemente cuenta con 17 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y uno de sus momentos más memorables en internet es cuando publicó el video 'Me escuchan, me oyen", con el que se vovlió tendencia mundial.

