Farina reveló el secreto detrás de los rumores sobre una operación de senos

Muchos rumores han surgido en redes sociales por parte de los seguidores de Farina sobre una supuesta operación de senos que se habría realizado.

El programa La Red Caracol habló con la cantante,

quien reveló el secreto detrás de los rumores y ella misma confirmó que sí se practicó la cirugía.

“Me operé el año pasado y estoy feliz con mi cirugía, me pongo otro tipo de ropa, antes me colocaba camisetas, no podía ponerme corsés porque me quedaban grandes, y dije, me voy a rellenar un poquito y me quería sentir sexy”, fueron las palabras de Farina a las cámaras de La Red.

Esta confesión le puso fin a la especulaciones que existían sobre los senos de la cantante.

