Feid se prepara para nuevo tour: esto se sabe de su regreso a grandes escenarios

El éxito de ‘Feid vs. Ferxxo’ y el ‘Club De Las 19 Flores’ obligaron a Salomón Villada Hoyos a regresar a los escenarios, primero en un ‘Falxxo Tour’ y luego en una ‘Meet & Greet’ en La Macarena en Medellín, pero que los fans sintieron que no fue suficiente, pero para esos que quieren ver más de él, tendrían su recompensa.

De acuerdo con información revelada por Conciertos Colombia, reconocido porta de música, Feid estaría negociando un nuevo tour con base a todo su proyecto del Green Print, del cual tiene el éxito de “Paradixe” que actualmente ocupa la primera posición del top 50 de Spotify Colombia.

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“Feid en negociaciones para hace nuevo tour por sus últimos álbumes, posiblemente sea arenas”, informaron. Noticia que, rápidamente, emocionó a miles de fans con la posibilidad de volver a ver en vivo en medio de este exitoso proyecto.

Feid // Foto: AFP

De confirmarse y teniendo en cuenta esta información parcial, en Medellín podría darse en el DaviArena y en Bogotá en el Movistar Arena, aunque miles consideran que en la capital es momento de un Vive Claro o el propio estadio Nemesio Camacho El Campín para disfrutar al máximo su música.



Por ahora, no hay ni fechas oficiales ni escenarios confirmados para este tour que llevaría adelante el ‘Ferxxo’, lo cierto es que el nuevo tour de Feid seria una realidad y en los próximos días se podrían conocer más detalles al respecto.

El pasado 17 de septiembre, Feid abrió oficialmente las puertas del ‘Club De Las 19 Flores’, el segundo EP que hace parte del universo de The Green Print. Pero esta vez el lanzamiento no se quedó en las plataformas digitales. El Ferxxo quiso llevarlo a otro nivel: una noche frente a sus seguidores, con invitados especiales, canciones nuevas y una celebración que tuvo que esperar más de lo previsto.

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Pero ya no será ni La Macarena ni el Royal Center, sino que llegó el momento del regreso del paisa a los grandes escenarios.