Festival Cordillera 2026: precios oficiales por etapas y dónde comprar boletas

Arranca el camino para el Festival Cordillera 2026, uno de los eventos más importante de música en Colombia. Al igual que el Festival Estéreo Picnic (FEP) este se realiza en el Parque Simón Bolívar, pero tan solo dos días que serán el 12 y 13 de septiembre, de acuerdo con las fechas confirmadas por la organización.

“A lo largo de los años, esta comunidad ha crecido sola. El Cordillera ya demostró lo que es: una plataforma para celebrar los sonidos latinoamericanos en todas sus formas, desde el rock, lo tropical, lo callejero y lo divino, todo, hasta las músicas que están definiendo la región ahora mismo. Quienes compran en esta etapa no están apostando a ciegas, están confirmando algo que ya saben”, expresaron de la organización.

Además, este 11 de mayo se confirmó la lista de precios oficial y la fecha en que se podrá adquirir los combos para estar en este evento el próximo mes de septiembre en Bogotá.

En años anteriores han estado artistas como Juanes, Carlos Vives, Paulo Londra, Vilma Palma e Vampiros, Trueno, Rels B, Los Fabulosos Cadillacs, Los Caligaris, Zoé, entre otros, por lo tanto, hay una fuerte especulación de qué artistas podrían estar en los escenarios de esta edición del 2026.



Festival Cordillera // Foto: AFP

Precios y etapas del Festival Cordillera 2026