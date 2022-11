Florinda Meza revela noches de tragos y supuestas infidelidades de Chespirito

La actriz Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, reveló algunos episodios en los que el fallecido comediante mostró una faceta desconocida para sus fans.

“A veces se iba a comer con Emilio Azcárraga, con ‘El Tigre’, eran amigos”, indicó Meza en entrevista con el youtuber mexicano ‘Escorpión dorado’.

“Yo soy bien inteligente, yo sabía que El Tigre, pues no dejaba pasar una y que en esas reuniones de comida, que se alargaban tanto, pues seguro había muchachas, digo, no nada más que para alegrarles la pupila, yo creo que se pasaban jugando manitas calientes no más”, dijo la viuda de Chespirito en aparente en tono sarcástico.

“Yo estaba furiosa cuando llegaba tarde, pero cuando ya oía el motor del coche, rápido me metía en la cama y me hacía la dormida. Llegaba y me quería despertar. Es que mira, me decía, te quiero explicar. Mañana me dices, le decía”,

“Después de que le hice eso muchas veces, se pone furioso y me dice: … con una… llego tardísimo, te encuentro tardísimo, tú no sabes si vengo de hablar con viejas o no y ni me tomas en cuenta. Me enderezo rapidmente y le digo: no sé si estuviste con viejas o no, pero eso lo hablamos mañana, por lo pronto déjame dormir”, narró la actriz.

