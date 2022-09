Foto: el impresionante cambio físico que ha tenido Juan Duque, novio de Lina Tejeiro

Se conoció una foto del actual novio de la actriz Lina Tejeiro , Juan Duque, cuando era adolescente y el cambio físico que ha tenido a través de los años sorprendió a muchos de los seguidores de la pareja.

En la imagen se observa que no tenía la barba ni mucho menos bigote, además, su corte de cabello también era diferente al que luce en la actualidad.

Los comentarios sobre su antiguo look no se hicieron esperar en redes sociales. Muchos aseguran que su apariencia actual le favorece más, sin embargo, otros no opinaron lo mismo.

"Me gustaba más antes", "está muy bien", "no le veo nada de raro", fueron los comentarios que recibió el cantante Juan Duque.

Vea la foto aquí: