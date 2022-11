Fotos: Mariana Herazo, la despampanante barranquillera portada de Playboy

La colombiana Mariana Herazo fue escogida como portada de la revista Playboy España y no es para menos.

Un cuerpo tonificado y una personalidad arrolladora han hecho que la barranquillera se robe las miradas en el Viejo Continente.

“Gracias a Playboy España y todo el equipo de trabajo por esta meta alcanzada no solamente Soy portada, también la Playmayte del mes, he trabajado muy duro por esto y ahora creo que los sueños se hacen realidad. Incluso en medio de una pandemia, espero me dejen muchos likes y comentarios con amor su Mariana H. Magazine”, escribió en Instagram al publicar la imagen de la portada.

Herazo tiene 28 años, es de madre colombiana y padre venezolano. Tras vivir en el estado Táchira se mudó a Barranquilla, ciudad en la que residen sus padres, y en 2018 emigró a Italia.

Esta es la portada y algunas de las fotos que ella publica en su cuenta de Instagram:

