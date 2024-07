Frase de Paula dejó frío a Pedro, El Escamoso: "Mi felicidad no depende de un hombre"

En el cuarto capítulo de Pedro, El Escamoso, que se transmite en el Canal Caracol a las 9:30 de la noche, por fin hablaron la doctora Paula con el protagonista de esta historia que interpreta el actor Miguel Varoni.

Después de un fuerte abrazo, ambos se sentaron en el comedor para saber un poco más de sus vidas, de todo lo que les pasó en los últimos 20 años.

La frase que dejó sin palabras a Pedro Coral

Cuando la doctora Paula estaba hablándole a Pedro sobre lo que estaba haciendo actualmente, ella le manifestó que sí había encontrado la felicidad, lo que sorprendió a Coral, quien rápidamente preguntó por "el afortunado".

"Mi felicidad no depende de un hombre", le contestó a Paula, por lo que Pedro se quedó sin palabras y le manifestó que ella no le debía ninguna explicación, que "no la juzgaba".

Por eso, rápidamente la ejecutiva complementó su respuesta para "espantarle" la cara de shock a Pedro.

Mi felicidad no depende de un hombre, ni de una mujer, depende de mí añadió Paula.

En ese momento le devolvió "el alma al cuerpo a Pedro", quien prosiguió la conversación con la doctora Paula, quien le confesó que lo estaba buscando porque él era "una parte de su vida que quedó din resolver". Sin embargo, cuando la charla estaba en su momento más importante aparecieron la tía Elvira Pacheco y don Pastor para saludarlos.

Evidentemente Pedro hizo una cara de descontento a don Pastor por haberlos interrumpido. Aunque el ahora estilista trató de llevarse a Elvira para dejarlos solos, fue imposible.

Cuando la doctora Paula decidió irse de la casa de don Pastor, luego de contar que se encontraba trabajando en una empresa multinacional, le expresó a Pedro que "no le quería enredar la vida". Él respondió que podían ser amigos y la iba a llamar para seguir en la conversación.

Pedrito quiere contar la verdad sobre su papá

Después de haber compartido un desayuno, Pedrito decidió que presentaría a su papá a todos su compañeros de la empresa, incluidos su novia Mariana y su jefa Fernanda. Sin embargo, Pedro Coral le pidió que no lo hiciera, que "cuadraran bien la historia", pues ya eran varias las mentiras que tiene en su historial desde que pisó Bogotá.

Además, Pedrito ya se enteró que su papá trabajará como mensajero en su empresa.