Fue una golpiza la berraca: Manuela Gómez responde criticas de pelea con Yina Calderón

La empresaria y modelo Manuela Gómez publicó un video en el que responde las críticas de quienes afirman que su pelea con Yina Calderón es mentira.

En una transmisión hecha desde su cuenta de Instagram asegura que el enfrentamiento en un bar del Parque Lleras de Medellín es real,

no obstante, se declaró aburrida con el tema.

Vea aquí: ¿Un tercer bebé? Maleja Restrepo hizo particular anuncio en foto con Tatán Mejía

Publicidad

“En el video se ve más que evidente que la golpiza fue ni la berraca. Aparte que me mechoneó, me arrastró, me tumbó al suelo, me tiró una cerveza”, dijo Manuela.

Publicidad



Además, la joven indicó que ese día no estaba bebiendo, que solamente tomaba una soda porque debe cuidarse para que no le de infección en un diente que está a punto de perder.

El hecho causó diversas reacciones y críticas a las dos jóvenes quienes fueron tendencia en redes por la bochornosa pelea.

Publicidad

Aquí las declaraciones completas:

Manuela Gómez se despacha contra los medios por insinuar que la pelea con Yina fue actuada. pic.twitter.com/ySlDoeIR5J — Pille pues (@PuesPille) February 19, 2020