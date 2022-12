Game of Thrones se podrá ver gratuitamente en YouTube

A pesar de los líos que tuvo HBO con los ciberataques que filtraron algunos de los capítulos de Game of Thrones, el capítulo final de la séptima temporada de la serie resultó ser todo un éxito alcanzando tan solo en Estados Unidos 16.5 millones de espectadores.

Ahora, los seguidores de la serie deberán esperar hasta 2019 para ver la última temporada de la serie escrita por George R. R. Martin.

Ante la espera, HBO decidió estrenar ‘The Game Revealed’ una serie de episodios de 14 minutos que serán lanzados cada lunes de forma exclusiva en HBO NOW, HBO GO, HBO On Demand, en donde se mostrará varios detalles del detrás de cámaras de la serie.

Los amantes de la serie podrán ver el primer capítulo de manera gratuita a través de YouTube o Facebook, en la cuenta oficial de Game of Thrones.

Este el es primer capitulo de ‘The Game Revealed’: