Gerard Piqué sobre ruptura Shakira: "La gente no sabe ni un 10% de lo que ha pasado"

Si hay una noticia rosa que marcó la agenda de entretenimiento mundial en los últimos meses fue la separación de la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué. La ruptura de la pareja ha sido un tema candente que ha captado la atención del entretenimiento en los últimos meses. El anuncio de su separación generó un revuelo mediático y una oleada de opiniones y especulaciones por parte de los seguidores de la pareja, especialmente alimentadas por las recientes canciones lanzadas por la artista colombiana.

Mientras Shakira ha sido más abierta al expresar sus sentimientos y reflexiones sobre lo ocurrido a lo largo del tiempo en diversas entrevistas, Gerard Piqué ha optado por mantener un perfil más reservado. En esta ocasión, sin embargo, el exfutbolista decidió hablar más abiertamente sobre su vida privada durante su participación en el programa de Jordi Basté en RAC 1.

Piqué enfatizó su postura ante la especulación pública, destacando que, durante un determinado período, múltiples sucesos marcaron su vida, incluyendo su separación y su retirada del mundo del fútbol. Haciendo hincapié en el constante escrutinio público, manifestó su enfoque en ignorar las opiniones externas. Asimismo, el exjugador de fútbol expresó su percepción acerca de la información difundida en los medios.

"Cuando aparecen he llegado al punto que para mí son invisibles. Buscan que te afecte, hacer daño, y cuando ven que no lo consiguen... si le hubiera dado importancia a lo que decían de mi gente que no me conoce en el año más difícil de mi vida, me hubiera tirado de un sexto piso. De todo lo que he vivido la gente no sabe ni un diez por ciento de lo que pasó. Pero es algo privado. La gente no sabe cómo soy, es parte del circo", señaló el presidente de la Kings League.

Gerard Piqué y Shakira Foto: Instagram @3gerardpique-@shakira__1977

Piqué reconoció que, a pesar del constante escrutinio, el espectáculo y la opinión pública son parte intrínseca de su vida y carrera. Su perspectiva ante las críticas y los comentarios malintencionados se ha mantenido constante: "La opinión de la gente no cambia nada en mi vida; me ha ayudado en mi carrera, especialmente en los últimos años".

Este inesperado giro de Piqué al hablar sobre su vida privada, especialmente en referencia a su expareja Shakira, marca un momento trascendental, siendo la primera vez que se refiere directamente a aspectos personales de su relación, proporcionando una visión inusualmente abierta sobre este tema sensible que ha mantenido a la audiencia en suspenso.

