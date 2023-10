Piqué siente que "no vale la pena" contar su parte de la historia con Shakira

Pasan los meses y no cesan los mensajes en torno al tema de Gerard Piqué y Shakir a debido a la infidelidad del español con Clara Chía. Y es que la barranquillera incluso ha dedicado canciones y mensaje contra el exfutbolista del FC Barcelona generando más rechazo hacia su imagen pública.

Pese a esto, Gerard Piqué ha dicho que no tiene intención alguna de que esta situación cambie, según información revelada por Noticias Caracol . El exfutbolista actualmente es presidente de la Kings League InfoJobs en España, la liga de fútbol que ha sido un éxito a nivel mundial y que incluso hoy cuenta con James Rodríguez, Westcol, Pelicanger e incluso Arcangel, por lo que sus proyecto, según él, son su verdadera prioridad.

Esto lo dijo en una entrevista exclusiva con el programa español 'Joaquín, el novato', en donde junto a Ibai Llanos respondió preguntas entorno a su proyecto más ambicioso que es la Kings League. Sin embargo, el periodista aprovechó para hablar del tema con Shakira y allí fue cuando Piqué aseguró que "no vale la pena" darle vuelta a ese asunto.

Y es que la pregunta que recibió Piqué es que hoy todo el mundo lo ataca por lo sucedido, pero nadie conoce su parte de la historia y el porqué sucedieron las cosas de esa forma. Sin embargo, hizo caso omiso a esto y se pensará si algún día lo cuenta aunque no le ve necesidad.

Publicidad

"No conocéis mi versión porque no creo que sea necesario. ¿Que si algún día lo contaré? No creo. No vale la pena. Si algún día me lo pienso hacemos un Novato 2. Entonces dentro de 15 años haremos El veterano", bromeó.

Por ahora, con la llegada de la Kings League Santander, Piqué enfocará sus esfuerzos en el mundo del entretenimiento de streaming y dejará que sigan los rumores y malos comentarios por su relación con la colombiana Shakira.

Le puede interesar