Shakira eliminó frases de su canción con Bizarrap para evitar demandas de Gerard Piqué

El pasado 11 de enero, Shakira y Bizarrap sorprendieron a la industria musical con su colaboración en el tema 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53', una canción que no solo rompió récords en las plataformas digitales, sino que también se destacó por su sinceridad en relación a la separación de Shakira con su ex pareja, Gerard Piqué.

El sencillo, que incluye frases como "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" y "yo solo hago música, perdón que te sal-Pique", causó un gran impacto en el público y los medios, debido a su franqueza al abordar la relación de la cantante con Gerard Piqué y Clara Chía. Sin embargo, lo que pocos sabían es que la canción podría haber sido aún más incisiva, de no ser por las revisiones y modificaciones que se llevaron a cabo antes de su lanzamiento.

Uno de los compositores de la canción, Keityn, reveló en una entrevista con MoluscoTv que se realizaron cambios significativos en la letra de la canción para evitar posibles demandas legales y controversias. Según Keityn, "quitamos cosas fuertes. Cambiamos partes, porque luego podían pasar cosas, cambiamos los versos varias veces. Estábamos buscando el punto exacto, sin pasarnos, pero tampoco sonar suave."

Además, el compositor señaló que una de las frases eliminadas hacía referencia nuevamente a Gerard Piqué, con Shakira mencionando "A ese ají le falta más pique" en una versión anterior de la canción.

Publicidad

Otro punto de la canción que generó interés fue la referencia a Clara Chía, en la línea "Clara-mente, no es como suena". Keityn aclaró que esta parte fue escrita por Shakira misma, destacando su participación en la composición de la canción.

En una conversación durante la Semana de la Música Latina de Billboard, Shakira habló sobre la presión que enfrentó para modificar la letra de la canción, diciendo: "me decían 'cambia la letra, eso no puede salir', y yo contestaba que no soy una diplomática de las Naciones Unidas, soy una mujer, una loba herida."

Además, insinuó que aún tiene mucho por expresar y experimentar en su música, sugiriendo que en el futuro podría abordar más temas relacionados con su vida personal.

Publicidad

Le podría interesar: