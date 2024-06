Grave descuido permitió a La Chilindrina quedarse con el personaje: así reaccionó Chespirito

En una reveladora entrevista, María Antonieta de las Nieves, conocida mundialmente por su personaje de La Chilindrina en El Chavo del 8, compartió detalles sobre cómo logró registrar a su famoso personaje y las disputas legales que siguieron, las cuales eventualmente distanciaron su relación con Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito.

De las Nieves se convirtió en una estrella internacional interpretando a La Chilindrina, un personaje que ha sido fundamental en su carrera. A sus 73 años continúa expresando su gratitud por el papel que definió su vida profesional. En la entrevista, la actriz recordó que comenzó a trabajar en El Chavo del 8 a los 21 años y durante este tiempo, enfrentó diversos retos, incluyendo cómo ocultar su embarazo ante las cámaras, una estrategia ingeniosa ideada por su madre.

La relación con Chespirito

De las Nieves describió su relación con Roberto Gómez Bolaños como cordial mientras trabajaban juntos en El Chavo del 8, pero después del registro de su personaje, hubo peleas y un gran distanciamiento entre ellos.

Le dije a Roberto quiero sacar otro disco de La Chilindrina y me dice no, ya no. Ahí le pregunté por qué y me dice porque ya no quiero que hagas La Chilindrina y le dije un momento que tú no quieras hacer El Chavo porque te sientes grande no quiere decir que yo no haga La Chilindrina Dijo María Antonieta de las Nieves.

Y agregó, “Si él no quiere hacer La Chilindrina, voy hacer La Chiki, la chirrimina, la o La Chilis Linda algo que sea similar”.

Publicidad

Pero el punto de quiebre de la relación con Gómez Bolaños fue cuando se dio cuenta de un grave error que cometieron y que ella aprovechó para registrar a La Chilindrina como su personaje.

“Voy y llevo al Registro de Compositores y Autores y llevó todos los papeles de una niña que tiene pecas, lentes, el saco chueco y me dicen me estás pidiendo La Chilindrina y van y buscan y tiene 20 años de no renovar su registro y eso se hace cada cinco”, mencionó.

Publicidad

Allí, registró su personaje y lo llevó el registro a Televisa y lo enseñó al hijo de Chespirito. La reacción que vino fue lo que menos esperaba María Antonieta.

Disputa legal por el personaje

Sin embargo, la actriz lamentó que una disputa legal por los derechos del personaje de La Chilindrina deteriorara su relación con Chespirito en sus últimos años de vida. En una conversación con Patty Chapoy, María Antonieta de las Nieves detalló cómo logró quedarse con los derechos de La Chilindrina debido a un descuido del hermano de Chespirito.

Este evento marcó el inicio de una serie de litigios legales que crearon tensiones entre ambos. El descuido que tuvo el hermano de Chespirito, representante de los personajes, fue clave para registrar La Chilindrina, pero el costo fue su relación profesional con Chespirito.

“Entonces recibí una demanda de Televisa y de Gómez Bolaños que pretendía que devolviera los registros y que no volviera hacer La Chilindrina. Fue más de un año de litigio y yo gané”, dijo.

Publicidad

Así fue la reacción de Chespirito

Chespirito, conocido por su talento y creatividad, tuvo una reacción ante la pérdida del control sobre uno de sus personajes más queridos. A pesar de esto, la actriz asegura que siempre mantuvo un gran respeto y admiración por él.

La historia de María Antonieta de las Nieves y La Chilindrina es un ejemplo de cómo las disputas legales pueden afectar las relaciones personales y profesionales, en este caso de uno de los programas más vistos de habla hispana.

Publicidad

Esta es la entrevista completa: