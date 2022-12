Hay un engendro humano que ha hecho demasiado mal a Venezuela: Carlos Baute

“Vamo’ a la calle”, así se llama el último sencillo del cantante venezolano, Carlos Baute, una invitación a la gente para que salga a las calles de su país y continúen protestando en contra del Gobierno maduro.



Baute, quien reside en Madrid desde hace 17 años con su esposa y sus hijos, afirma estar muy del lado de aquellos jóvenes que de manera pacífica se arriesgan a salir a las calles de manera pacífica y exigir sus derechos. “’Vamo a la calle’ fue compuesta hace más de do años, aquí expreso mi reconocimiento y admiración por la gente que está saliendo, por todos esos jóvenes que de manera pacífica y constitucional están pidiendo por sus derechos”, afirmó.



“Este Gobierno ha estado fatal desde hace mucho tiempo. Es terrible lo que está pasando, nos da una tristeza porque hay un engendro humano que ha hecho demasiado mal a Venezuela”, dijo el cantante aprovechando para dar su opinión sobre la cruenta situación de Venezuela.



Carlos Baute contó que tiene más de cuatro años que no va a Venezuela por compartir con su familia; su esposa y sus hijos, pero que a pesar de eso siempre está informándose en las redes sociales sobre lo que pasa con su país.



Finalmente hizo un llamado a seguir con la lucha y no bajar la guardia con el Gobierno, según el cual, sólo con el apoyo de los militares y el uso de las armas se podrá derrotar definitivamente.



