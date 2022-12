¡Hola soy Juanma! El lado más divertido de Santos al convertirse en youtuber

En una entrevista con el periodista y youtuber Daniel Samper, el actual presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, reveló varios secretos de su gobierno de ocho años, pero también sacó su lado más divertido.

“El día más difícil de mi Gobierno fue cuando me dijeron que tenía cáncer, eso fue terrible. Le conté a mi señora y se puso a llorar, le conté a mis hijos y se pusieron a llorar, pero les dije que era curable y afortunadamente aquí estoy”, dijo.

Triunfo del NO en el plebiscito

“No me dejo afectar mucho de la parte política, he aprendido a desarrollar ‘piel de hipopótamo’. Ese día dije ¡vamos a voltear esto!, porque siempre he tenido la actitud de encontrarle el lado bueno a las cosas, pero no me lo esperaba (el resultado)”, señaló.

Nobel de Paz

“Casi no me doy cuenta, estaba totalmente dormido y le colgué a la persona porque estaba con sueño, pero cuando volvió a llamar ahí sí me di cuenta que la cosa era en serio y obviamente fue un momento muy feliz”, mencionó.