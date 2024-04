Humorista de Sábado Felices se va del programa tras 40 años: así fue la conmovedora despedida

En el último programa de Sábados Felices de este 13 de abril, un hecho sorprendente para los fieles seguidores del legendario programa de humor, fue enterarse de que Patricia Silva, una de las figuras más emblemáticas del elenco, anunció su retiro luego de cuatro décadas de trayectoria en el show.

Desde sus inicios, "Sábados Felices" ha sido un ícono de la televisión colombiana, ganándose el corazón de millones de espectadores durante sus 50 años de emisión ininterrumpida, un récord histórico para el país. A lo largo de su existencia, el programa ha sido un escenario de risas y entretenimiento, siendo hogar para numerosos humoristas, imitadores y artistas que han dejado su marca en la audiencia.

Entre las figuras más destacadas se encuentran figuras como Hugo Patiño, quien cumplió 40 años de carrera ininterrumpida en el programa. Sin embargo, otra de esas humoristas que llevada décadas, Patricia Silva, se despidió oficialmente del programa.

A través de una emotiva despedida, el programa recordó todos esos momentos que vivió la humorista en tantos años y las lagrimas no faltaron, así como el abrazo de las personas con las que compartió durante esos años.

Entre las muestras de afecto, destacaron los comentarios que resaltaban la calidad humana y profesional de Silva, deseándole lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

"¡Feliz por tu nueva vida, mi Patico! Pero siempre arrugadito el corazón de quienes compartimos tantos años de risas, experiencias y trabajo. Bendiciones en tu nueva etapa", escribió uno de sus compañeros de trabajo. Mientras tanto, otros seguidores le desearon éxito y felicidad en este nuevo capítulo de su vida, reconociendo su partida como un ejemplo de gratitud y dignidad.

¿Por qué se fue Patricia Silva de Sábados Felices?

Hace unos meses la humorista decidió grabar un video en el que contó su experiencia y su crecimiento personal y profesional en el formato que le permitió llegar a su jubilación.

“Ya despidiéndome de esta hermosa experiencia de 39 años en Sábados Felices. ¿Les cuento algo? Esas pruebas que yo he vivido este año han sido tan duras, algún día se las voy a contar. Solo Dios me ha sacado de ahí, solo Dios. Estar metida con Dios, en oración, haciendo las cosas bien. Sí lloré un poquito en la despedida del sábado. Sí lloré un poquito. Pero me voy más feliz, porque me voy muy bien pensionada y muy consentida. Solo agradecimiento”, comentó.