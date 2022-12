Iba a ser sacerdote, pero terminó siendo un hombre de compañía

‘Antonio’, es un filósofo de profesión, quien planeaba ser sacerdote, pero con el tiempo y, al alejarse de la iglesia, llegó a ser un escort masculino. “Es un muy buen trabajo, me gusta hacerlo y eso es lo más importante”, dijo.



Dentro de los servicios de ’Antonio’ se incluyen desde compañía en reuniones laborales hasta relaciones sexuales.



“Soy el tipo de hombre ideal para acompañarte en una reunión, una cena o simplemente en la intimidad haciendo del encuentro algo inolvidable”, afirmó.



‘Antonio’ quien tiene 29 años y lleva al menos 4 años trabajando como acompañante. Tiene 2 hijas y cuenta que en algún momento tuvo un hogar estable, pero la relación nunca prosperó.



“No me he vuelto a enamorar, mi profesión me ayuda a saber diferenciar los sentimientos, el compromiso o únicamente relaciones de cama”, apuntó.



Le puede interesar: Científicos revelan qué podría darle más placer que el sexo.



Sobre las tendencias más marcadas entre las mujeres que lo buscan para obtener sus servicios, ‘Antonio’ contó que el nivel de mujeres que lo buscan para tener sexo y quienes lo buscan para acompañamientos en eventos es muy equilibrado.



“Es casi un 50 y 50 en contrataciones; están las chicas que lo buscan a uno para trabajos sexuales y aquellas que simplemente quieren compañía en eventos”, dijo agregando que casi el 50% de las mujeres que lo contactan están comprometidas.



Según ‘Antonio’, hay mujeres lo vuelven a llamar porque quedan satisfechas con el servicio.



“Soy de los que hace sentir bien a la mujer, muy caballeroso, la recojo, le abro la puerta y demás. Hay un compromiso y profesionalismo como cualquier trabajo”, contó.



Finalmente, ‘Antonio’ recalcó que, por ahora, piensa continuar con sus servicios y descartó enamorarse o formalizar algo con alguien.



Publicidad