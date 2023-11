Jessica Cediel sigue criticando a quienes se disfrazan en Halloween: "es el día del perdedor"

La conocida presentadora y modelo Jessica Cediel sigue debatiendo en las redes sociales su postura sobre la celebración de Halloween. A través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, expresó de manera enérgica opinión sobre esta festividad.

Cediel destacó que en la noche del 31 de octubre optó por no disfrazarse y, en cambio, eligió pasar un tiempo de calidad con su familia. "Con respecto al Halloween, quería transmitir un mensaje que siento que Dios me ha inspirado a compartir, ya que muchas veces pecamos por falta de conocimiento", afirmó.

La artista admitió que en el pasado había participado en festividades de Halloween sin conocer su verdadera naturaleza. "Todos sabemos que la celebración de Halloween está vinculada a aspectos diabólicos, demoníacos y satánicos. Así como existe el reino divino, el reino de Dios, también existe un reino de oscuridad, el dominio del maligno", enfatizó.

Sigue la polémica

Pues la presentadora sigue trinando sobre este tema basándose en sus creencias personales: "Te puedes disfrazar cualquier otro día. El disfraz no tiene nada de malo. El asunto es no disfrazarte el 31 de octubre. Ese día es el día del perdedor. Por eso ese día no", sostuvo.

Cediel destacó que en sus redes sociales va a seguir opinando sobre lo que ella cree. "Para finalizar… pues esta es mi plataforma y comparto lo que quiero y lo que creo. Al igual que tú también tengo derecho de opinión. Si eres de los míos cool y si no también cool. No voy a dejar de ser yo", señaló.

Pero las declaraciones de Jessica Cediel no fueron lo único, la presentadora remató con un video en el que luce un body.

Mucho amor para todos ☺️🫶💋❤️✝️ pic.twitter.com/1mESAt3E1A — Jessica Cediel (@jessicacediel) November 4, 2023

