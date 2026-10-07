Karen Lizarazo va por el primer Latin Grammy para las mujeres del vallenato: “Haríamos historia”

En 2025, Karen Lizarazo presentó ‘El Tiempo Perfecto’, un álbum que definió como el proyecto “más personal, espiritual y creativo” de su carrera. Para construirlo, la artista se rodeó de músicos y productores con amplia experiencia y se sumergió en la esencia de Valledupar, buscando reconectarse con las raíces del vallenato que marcaron su historia.

Para Lizarazo, el proceso también significó una transformación personal. Después de años persiguiendo metas y respuestas, encontró en este álbum una oportunidad para asumir su carrera desde un lugar más consciente y auténtico.

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“Creo que fue cuando entendí que no todo en la vida ocurre cuando uno quiere, sino cuando Dios lo permite. Durante mucho tiempo estuve persiguiendo metas, sueños y respuestas. Este álbum tiene una Karen más madura, más consciente y transparente. Aquí no hay personajes ni filtros; hay experiencias reales, emociones vividas y una mujer que decidió abrir su corazón sin miedo”, expresó en diálogo con Blu Radio.

Una nominación que llega en el ‘Tiempo Perfecto’

Un año después del lanzamiento, ‘El Tiempo Perfecto’ le entregó uno de los reconocimientos más importantes de su carrera: una nominación a los Latin Grammy 2026 en la categoría Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato.



La artista asegura que desde el comienzo del proceso tuvo la intención de llevar el proyecto a ese escenario, pero destaca especialmente que la Academia Latina de la Grabación haya reconocido la identidad y el concepto detrás de su propuesta.

“Este álbum es muy importante para mí y esta nominación quiere decir que la Academia Latina de la Grabación está teniendo en cuenta este tipo de decisiones que se toman para hacer un álbum. Está teniendo en cuenta los conceptos, está teniendo en cuenta cuando realmente se hace la música desde el origen, con identidad, con raíz, con propósito. Entonces eso es lo que más me da alegría de esta nominación”, explicó.

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La cantante considera que la producción también representó un regreso a los sonidos que despertaron su amor por el vallenato desde niña. La pausa, la reflexión y la búsqueda de sus raíces fueron fundamentales para construir una propuesta con la que pudiera reconocerse nuevamente como artista.

Y ahora, además de celebrar la nominación, Lizarazo tiene la posibilidad de convertirse en una de las protagonistas de un momento histórico para las mujeres del género.

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“Cuando hicimos este álbum, obviamente dijimos: ‘Bueno, Dios permita que con este álbum no solamente quedemos nominados a los Latin Grammy, sino que podamos ganarnos tal vez ese primer gramófono para las mujeres en el vallenato’. Ese primer Grammy sería una cuestión increíble, sería una cosa histórica y sería una noticia latinoamericana y, sobre todo para Colombia, muy grande, porque haríamos historia logrando eso”, puntualizó.

Karen Lizarazo ya prepara otro álbum

Más allá del resultado de los Latin Grammy 2026, la nominación reforzó las ganas de Karen Lizarazo de continuar creciendo y llegar a nuevas audiencias. La artista ya trabaja en un próximo álbum que tendrá un tema central diferente: el amor.

La cantante reveló que, a diferencia de ‘El Tiempo Perfecto’, donde solo incluyó una canción dedicada al amor, su siguiente producción tendrá una presencia mucho mayor de este tipo de historias.

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“Yo siento que lo voy a cantar un poco. Eso va a ser el diferencial de aquí en adelante: quiero cantarle un poco más al amor. En este disco hay una sola canción de amor, son 12 canciones y solo una es de amor, y fue la canción que está funcionando. Para que veas tú que la gente está sedienta de letras de amor, la gente está sedienta de dedicatorias, está sedienta de hablarle a su pareja y dedicarle letras para conquistarlo o conquistarla”, dijo.

Mientras espera conocer el resultado de los Latin Grammy, Karen Lizarazo mantiene su objetivo de consolidarse como una voz representativa de las mujeres en el vallenato y llevar el nombre de Aguachica, Cesar, a nuevos escenarios. Para la artista, el camino apenas comienza y todavía hay mucho por contar a través de su música.

Karen Lizarazo // Foto: suministrada