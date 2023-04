Karol G y el mensaje contra el photoshop en su espectacular presentación en ‘Saturday Night Live’

Definitivamente Karol G está en su mejor momento, después de llenar escenarios, arrasar en las principales plataformas musicales y cantar junto a la también colombiana Shakira, una de sus artistas favoritas, ahora sumó un nuevo peldaño en su escalera del éxito.

‘La Bichota’ fue la invitada especial de Saturday Night Live’ uno de los programas más vistos de la televisión estadounidense.

En el show, que fue dirigido por la actriz cubana Ana de Armas, la cantante paisa interpretó algunos de sus más recientes éxitos como ‘Mientras me curo del cora’, una canción perteneciente a su cuarto álbum, ‘Mañana será bonito’.

La presentación empezó con un video en el que les da clases a sus primos enseñándoles el alfabeto. Una escena muy cómica donde dejo ver su sensualidad y humor junto a Armas. La parodia, en la cual apareció vestida de colegiala, fue una de las escenas más aplaudidas

Publicidad

Pero lo que más llamó la atención como fue el mensaje de la camiseta que, en la parte frontal, llevaba estampada la palabra “Photoshop”.

Con una señal de prohibido en clara referencia al tema de los retoques que le hicieron para la portada de la Revista GQ y que generó todo tipo de críticas por parte de la cantante paisa.

“Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, indicó Karol G al conocer la portada de la prestigiosa publicación.

Publicidad

El vestuario de la artista colombiana tampoco pasó desapercibido y en las historias de su cuenta de Instagram con más de 61 millones de seguidores, reposteó algunos videos que le fueron grabados por el programa en los que mostró sus oufits y derrochó sensualidad.

Por supuesto, las reacciones de la presentación en el programa de la cadena NBC no se hicieron esperar. En las diferentes redes sociales, no sólo se comentó el mensaje de la intérprete de ‘Provenza’ y ‘TQG’, de su cabello rosado y de sus diferentes outfits también de su encanto y empoderamiento femenino.

Le puede interesar: