"Mi cara no se ve así": Karol G mostró su descontento por revista que alteró su imagen en la portada

Este jueves, la revista estadounidense GQ presentó en su portada a la famosa cantante colombiana Karol G, pero lo que parecía ser una buena noticia para la artista terminó en una lluvia de críticas.

La razón de las críticas fue la imagen editada de Karol G en la portada, que no representaba la apariencia real de la cantante. En su cuenta de Instagram, la paisa expresó su molestia con la portada y explicó que la foto no la representaba.

"Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural", escribió la cantante. Además, manifestó su inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto.

La artista también destacó la importancia de sentirse cómoda con uno mismo a pesar de los estereotipos de la sociedad, y consideró que la edición excesiva de imágenes puede afectar negativamente a la autoestima de las mujeres.

Imagen: Instagram de Karol G

El mensaje de Karol G en Instagram ha generado una gran cantidad de reacciones en las redes sociales y ha abierto un debate sobre la edición de imágenes en la industria de la moda y el entretenimiento.

"Agradezco a la revista la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios. Entiendo las repercusiones que puede tener esto", escribió Karol G.

Aunque la revista GQ aún no ha respondido a las críticas de la cantante, su mensaje ha dejado claro que la apariencia real y natural de las mujeres es algo que debe ser valorado y respetado.

