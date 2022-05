La Chilindrina busca el amor: "Me encantaría conocer a un hombre soltero, viudo o divorciado"

La Chilindrina siempre será uno de los personajes más recordados de "El Chavo del 8". Por eso, miles de usuarios le siguen el paso para saber de su vida y sobretodo, de su vida amorosa. Sin embargo, María Antonieta de las Nieves no ha tenido unos días fáciles, luego de que el hombre con quien compartió durante 48 años, partiera hace casi tres años.

Fue durante la pandemia donde comprendió el significado de la soledad, por lo que aprendió a disfrutar de su propia compañía. Aunque extraña los días con su pareja, 'La Chilindrina' aseguró que ya está preparada para enamorarse de nuevo y vivir el amor con la misma intensidad del pasado.

En una entrevista para TVyNovelas , Maria Antonieta habló sobre su vida amorosa y aseguró que a sus 72 años siempre mantendrá el vivo recuerdo de su esposo, pero ya está lista para volver a enamorarse e intentar una nueva relación.

“Por supuesto que lo extraño. Jamás pensé que él se fuera a ir antes que yo. Decía que, de suceder, luego luego me iría yo tras él. Cuando él murió estuve un año casi inconsciente, no quería hablar con nadie ni ver la televisión. No sabía si ésta estaba prendida, apagada o le cambiaban de canal, sólo tenía la vista fija al frente", aseguró la actriz.

La 'Chilindrina' contó que le gustaría conocer a un hombre entre los 60 y 65 años. Además, aseguró que no se siente de 72 años, pero que sus probabilidades de conocer a una persona se reducen, debido a que no tiene vida social.

“Me encantaría conocer a un hombre soltero, viudo o divorciado, entre 60 y 65 años. Yo tengo 72, pero no me siento ni me veo de esa edad, para nada (...) Lo único malo es que no salgo de mi casa y nada más estoy en el circo, y mis amigos cirqueros todos están ocupados”, dijo la 'Chilindrina'.

Aunque está en busca del amor, María Antonieta aseguró que no optará por aplicaciones de citas, sino que lo buscará ella misma.

