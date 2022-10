La curiosa razón por la que Jennifer Lawrence no suele tener relaciones sexuales

La joven actriz estadounidense Jennifer Lawrence le reveló al diario británico ‘The Sun’ la razón por la que no frecuenta tener relaciones sexuales.



“No suelo tener relaciones sexuales porque le tengo fobia a los gérmenes”, mencionó.

Vea aquí: Jennifer Lawrence aclaró rumores sobre su 'relación' con Brad Pitt



Asimismo, Lawrence confesó que le pide exámenes sobre enfermedades de transmisión sexual a las parejas con las que intima.



“Si veo mi pasado sexual, solo he tenido relaciones con novios serios; esto después de que se hayan hecho un examen que me demuestre que no portan ninguna enfermedad de transmisión sexual”, señaló.



La estadounidense está promocionando la nueva película de la que hace parte ‘Operación Red Sparrow’ en donde interpreta a ‘Dominika’, una sensual espía rusa que tiene como labor informar sobre un agente de la CIA.