La foto de Lina Tejeiro que enfrentó a sus seguidores

Enfrentados, así están los seguidores de la famosa actriz Lina Tejeiro, quien, a través de su cuenta de Instagram, publicó una fotografía en que se aprecia de medio lado, mostrando su espalda.

La imagen que ya cuenta con más de 100.000 likes, ha despertado amores y odios entre sus seguidores quienes aseguran que se vey, además

“la pose no le favorece”.

"Al final, lo que importa es lo que tú sientes. No lo que te dijo tu mamá. No lo que te dijo otra actriz. No lo que todo el mundo te ha dicho, sino esa pequeña pero latente voz dentro de ti", posteó Tejeiro.

Aunque muchos de los cibernautas la elogiaron por su belleza, otros criticaron su pose y su “delgadez”. “Feísima así de flacuchenta”, “Que pose más maluca”, “Se va a partir”, “Perdón, pero le falta más carnita”, comentaron los seguidores.