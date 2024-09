La Gorda Fabiola y su paso por la política: fue edil en Bogotá y defendía los animales

La reconocida humorista Fabiola Posada , conocida como La Gorda Fabiola, quien murió este jueves, también dejó un legado en la política local de Bogotá, especialmente en la localidad de Suba, donde se desempeñó como edil.

En una entrevista para el programa Despierta Bogotá en 2019, Fabiola reveló que su incursión en la política fue inesperada.

"Mi paso por la política fue casual. Tenía para ese entonces una concuñada, hoy día concejal de Bogotá, María Victoria Vargas, ella me dijo: ‘No tengo edil en Suba ¿a ti no te gustaría ser edil en Suba?’ Yo dije, ‘¿Qué es eso? El cuento es que cuando yo acepto no sabía ni donde estaba parada. Luego me encontré con una cosa maravillosa y es que ser edil es hacer una labor social”, dijo.

Durante su tiempo como edil, Fabiola se destacó por su compromiso con los derechos de los animales. De hehco, fue una de las pioneras en defender esta causa en la localidad.

"Los adoro, apoyo cuanta fundación de animal venga a pedirme ayuda", mencionó la humorista en el mismo programa.

La Gorda Fabiola fue edil de Suba

Tras conocerse su fallecimiento, la Junta de Acción Local (JAL) de Suba emitió un comunicado lamentando profundamente su partida: "La Junta de Acción Local (JAL) de Suba lamenta profundamente el fallecimiento de la Gorda Fabiola, quien se desempeñó como edil de la localidad y dejó una huella imborrable en la comunidad. Su dedicación y compromiso con los habitantes de Suba fueron un ejemplo de liderazgo y servicio público".

El alcalde local, César Salamanca, también expresó sus condolencias: "Su legado perdurará en cada rincón de Suba. Fue una mujer valiente, comprometida y siempre dispuesta a ayudar. Mi más sentido pésame para su familia en este difícil momento".

La Gorda Fabiola será recordada no solo por su brillante carrera como humorista, sino también por su impacto positivo en la comunidad de Suba a través de su labor como edil y su defensa apasionada de los derechos de los animales.