La historia de la 'Primera Vez' continúa en Netflix como principal estreno en julio 2026

El final de la historia de Granados y Eva dejó un vacío entre los seguidores de la popular serie 'La Primera Vez', de Netflix y Caracol Televisión, que pidieron a gritos saber más de estos personajes y tener muchas más historias, algo que la producción decidió hacerlo realidad con la llegada de 'Salced', un spin off que narrará un poco en las calles de Bogotá.
"Bueno señoras y señores pa que después no anden chillando que no se enteraron de la vaina este 8 de Julio papi Salcedo y un combito brutal", fueron las palabras del actor Sergio Palau, quien le da vida al protagonista de esta historia y que emociona con su continuación.
La serie llegará el 8 de julio a la plataforma, sin embargo, no será el único estreno que llegará en este mes de julio de 2026, sino que nuevas series y películas se sumarán al catalogo de Netflix en todo el mes.
Lista de estrenos de Netflix en julio de 2026
Series
- Verano del 36 (01/07): Cuatro mujeres quedan envueltas en el asesinato de un fiscal en un hotel de Niza en 1936.
- Salcedo, cuero y boogaloo (08/07): Martín Salcedo entra en un mundo de fiestas, alcohol y peligro.
- La casa de la pradera (09/07): La familia Ingalls lucha por construir una nueva vida en el Oeste.
- Love Is Blind: UK T2 Parte 3 (12/07): Solteros británicos buscan el amor sin conocerse físicamente.
Películas
- Enola Holmes 3 (01/07): Enola viaja a Malta para resolver un nuevo caso tras la desaparición de Sherlock.
- Hasta el final (08/07): Una madre busca un donante para salvar la vida de su hijo.
- Heartstopper Forever (17/07): Nick y Charlie enfrentan su futuro tras terminar la escuela.
- El mapa de los anhelos (17/07): Greta inicia un viaje de autodescubrimiento tras la muerte de su hermana.
- Deseo (17/07): Un romance prohibido desata un juego de venganza.
- 72 horas (24/07): Un ejecutivo vive una inesperada despedida de soltero en Miami.
- Los creyentes (24/07): Ruth descubre secretos familiares tras regresar a su pueblo.
- Proyecto Final (29/07): Una estudiante enfrenta ataques digitales y un cambio inesperado.
Documentales y especiales
- Jeff Arcuri: Nice to Meet You (07/07): Especial de comedia con historias y humor del público.
- Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo (10/07): Documental sobre el impacto del secuestro de Miguel Ángel Blanco.
- Una tóxica historia de amor (22/07): Caso real de amenazas y venganza entre una pareja.