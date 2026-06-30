La historia de la 'Primera Vez' continúa en Netflix como principal estreno en julio 2026

El final de la historia de Granados y Eva dejó un vacío entre los seguidores de la popular serie 'La Primera Vez', de Netflix y Caracol Televisión, que pidieron a gritos saber más de estos personajes y tener muchas más historias, algo que la producción decidió hacerlo realidad con la llegada de 'Salced', un spin off que narrará un poco en las calles de Bogotá.

"Bueno señoras y señores pa que después no anden chillando que no se enteraron de la vaina este 8 de Julio papi Salcedo y un combito brutal", fueron las palabras del actor Sergio Palau, quien le da vida al protagonista de esta historia y que emociona con su continuación.

La serie llegará el 8 de julio a la plataforma, sin embargo, no será el único estreno que llegará en este mes de julio de 2026, sino que nuevas series y películas se sumarán al catalogo de Netflix en todo el mes.

Lista de estrenos de Netflix en julio de 2026

Series

Verano del 36 (01/07): Cuatro mujeres quedan envueltas en el asesinato de un fiscal en un hotel de Niza en 1936.

Cuatro mujeres quedan envueltas en el asesinato de un fiscal en un hotel de Niza en 1936. Salcedo, cuero y boogaloo (08/07): Martín Salcedo entra en un mundo de fiestas, alcohol y peligro.

Martín Salcedo entra en un mundo de fiestas, alcohol y peligro. La casa de la pradera (09/07): La familia Ingalls lucha por construir una nueva vida en el Oeste.

La familia Ingalls lucha por construir una nueva vida en el Oeste. Love Is Blind: UK T2 Parte 3 (12/07): Solteros británicos buscan el amor sin conocerse físicamente.

Películas

Enola Holmes 3 (01/07) : Enola viaja a Malta para resolver un nuevo caso tras la desaparición de Sherlock.

: Enola viaja a Malta para resolver un nuevo caso tras la desaparición de Sherlock. Hasta el final (08/07): Una madre busca un donante para salvar la vida de su hijo.

Una madre busca un donante para salvar la vida de su hijo. Heartstopper Forever (17/07): Nick y Charlie enfrentan su futuro tras terminar la escuela.

Nick y Charlie enfrentan su futuro tras terminar la escuela. El mapa de los anhelos (17/07): Greta inicia un viaje de autodescubrimiento tras la muerte de su hermana.

Greta inicia un viaje de autodescubrimiento tras la muerte de su hermana. Deseo (17/07): Un romance prohibido desata un juego de venganza.

Un romance prohibido desata un juego de venganza. 72 horas (24/07) : Un ejecutivo vive una inesperada despedida de soltero en Miami.

: Un ejecutivo vive una inesperada despedida de soltero en Miami. Los creyentes (24/07) : Ruth descubre secretos familiares tras regresar a su pueblo.

: Ruth descubre secretos familiares tras regresar a su pueblo. Proyecto Final (29/07): Una estudiante enfrenta ataques digitales y un cambio inesperado.

Documentales y especiales