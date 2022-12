La impresionante presentación de Frank Underwood en los Premios Tony

La gala se llevó a cabo en el Radio City Music Hall de la ciudad de Nueva York y tuvo al famoso actor Kevin Spacey como presentador del evento, que cumple en 2017 su 71° versión.

Spacey quien había sido atacado en redes sociales por asumir este reto, mostró su experiencia teatral y cinematográfica con una increíble apertura en la que asumió el rol de varios personajes de los musicales del famoso Broadway.

En su actuación, Spacey recreó escenas de algunos espectáculos que se encuentran nominados a "mejor musical": Natasha Pierre & The Greay Comet of 1812, Groundhog Day The Musical, Dear Evan Hansen y Come from Away.

En la semana previa a los premios Tony, el actor escribió en sus redes sociales: "Sé que aman a James Corden, pero yo también voy a demostrar", dijo Spacey.