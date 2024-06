La Liendra, destrozado por desgarradora pérdida: “No sé cómo vivir sin ti”

Mauricio Gómez, el influencer conocido como ‘La Liendra’ subió a sus historias de Instagram un desgarrador video en el que les dio a conocer a sus seguidores una triste noticia. El quindiano contó cómo va a afrontar esta dura está en la que mencionó que va a tardar en sanar, pues se despidió de uno de sus amigos más queridos y que lo había acompañado en su crecimiento.

¿Qué le pasó a La Liendra?

El generador de contenido anunció el fallecimiento de su perro Scooby, lo que dejó un vacío significativo en su vida y ha afectado su ánimo para sus proyectos actuales. El emotivo momento fue entendido por sus millones de seguidores en esta red social.

Si tienen una mascota, abrácenlo, díganle que lo aman. Esto es muy duro cuando se van dijo La Liendra

Y agregó. “Quisiera simplemente alejarme de las redes sociales, estar en mi cuarto solo. Pero tengo proyectos en este momento que no puedo darme el lujo de desaparecerme”.

‘La Liendra’ señaló que esta pérdida le impide mostrar la mejor cara en los diversos compromisos comerciales que tiene. Si bien no detalló las causas del fallecimiento de Scooby, agradeció el tiempo compartido con su mascota.

Sus fans mostraron su apoyo en este momento difícil, mientras que él mismo aconsejó a aquellos que tienen mascotas a brindarles amor y aprecio durante el tiempo que están con ellos.

“Hoy despido a mi amigo más sincero y leal de este plano y solo le pido a Dios que estés descanso mi negro hermoso”, escribió en su cuenta de Instagram, acompañando la declaración con varios videos y fotos del perro", resaltó en medio de lágrimas.

En sus diferentes publicaciones, Gómez mostró la excelente relación que mantenía con Scooby, pues mostraba su amor y sentimiento hacía uno de los animales más fieles de la naturaleza. Sus seguidores pudieron apreciar a través de las historias y publicaciones pidieron darse cuenta de del amor que le tenía a su mascota.

Fotos de Instagram @la_liendraa

En medio de este difícil momento, ‘La Liendra’ reconoció la importancia de continuar con sus responsabilidades a pesar del dolor. No obstante, destacó que su ánimo no será el mismo tras esta experiencia.

“Entiendan que estoy pasando por un momento duro debido a la pérdida de mi mascota”, mencionó en su video, en el que, demás, pidió paciencia a sus seguidores mientras está en duelo.

Fotos de Instagram @la_liendraa

Seguidores de La Liendra le enviaron mensajes de apoyo

"Nunca pensé que me iba a despedir de ti ❤️ te amo mi negro 😭 gracias por todo lo que vivimos juntos mi amor ❤️ gracias por entenderme cuidarme y estar siempre para mí, nunca en mi vida te voy a olvidar, fuiste lo más hermoso que dio la vida Scooby, te vas y te me llevas un parte de mí que aún no sé cuál pero siento el vacío", publicó La Liendra en su Instagram.

La liendra llora partida de su mascota. Foto: Instagram @la_liendraa.

Por su puesto sus seguidores reaccionaron y dejaron casi 4.000 comentarios en el post que ya tiene 135.371 'Me gusta'.