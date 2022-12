La lista completa de los nominados a los Premios Óscar 2019

La Academia anunció este martes los nominados a los Premios Óscar en su edición número 91, ceremonia de premiación que tendrá lugar en el ‘Dodly Theatre’ de Los Ángeles, California (EE.UU) el próximo 24 de febrero.

Aquí los nominados en las categorías más importantes:

Mejor actor:

Christian Bale – Vice

Bradley Cooper – A Star is Born

Willem Dafoe – At Eternity’s Gate

Rami Malek – Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen – Green Book

Mejor actriz:

Yalitza Aparacio – Roma

Lady Gaga – A Star is born

Glenn Close – The Wife

Olivia Colman – The Favourite

Melissa McCarthy – Can You Ever Forgive Me?

Mejor Película

Black Panther

BlacKkKLansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star is Born

Vice

Mejor Película Animada

Los increíbles 2

Isle of Dogs

Mirai

Wifi Ralph

Spider-Man: Un Nuevo universo

Banda sonora original:

Black panther

Isle of Dogs

BlackkKlansman

If Beale Street Could Talk

Mary Poppins Returns

Mejor dirección:

BlackkKlansman – Spike Lee

Roma – Alfonso Cuarón

Cold War- Pawel Pawlikowski

The Favourite – Yargos Lanthimos

Vice – Adam McKay