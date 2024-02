La música en Argentina sufre una transformación con artistas como Santiago Celli que ven en '3D'

Argentina es conocida por su rica cultura del deporte y la buena comida, que va acompañada de la buena música al ser cuna de grandes referentes latinos. El rock en español, el tango y el pop han permitido ver cómo más artistas desde el sur del continente inspiran nuevas generaciones incluso en Colombia. Cada día aparecen nuevos rostros con un nuevo estilo musical, como es el caso de Santiago Celli, un músico enamorado de sus raíces que busca escribir su propia historia.

A sus 30 años, Celli no para de soñar al escuchar grandes referentes como lo son Fito Páez o Charly García, que plasma su admiración en su música en una forma de hacer pop latino. El joven argentino estrenó en octubre de 2023 su álbum ‘3D’ con la espera enamorar nuevas personas y en Colombia crear su propia historia, como lo hizo Juanes, alguien que confesó admirar.

Y es que en diálogo con Blu Radio, Santiago Celli reconoció que ha tenido cierta “suerte” de la cual está agradecido en esta etapa como solista con una estética moderna buscando que la letra, la armonía y todo vaya en sintonía.

“Por momentos pasan cosas que van mucho más lejos de lo que he soñado. Algunas veces sale bien lo que uno imagina, como también no. Lo que sí estoy es muy feliz es cómo se transmite mi música (…) He tenido el placer y el honor que muchos músicos más grandes que yo me avalaran”, manifestó.

Santiago Celli se siente orgullo de su último álbum, que todas sus canciones tienen un valor particular en su corazón. ‘Incomprendida’, su canción favorita porque narra lo que viven sus compatriotas en el exterior.

“La música me ha cambiado la vida. Mi forma de pensar y mi forma de sentir. Todo se hace desde un lugar muy genuino o cuando sea termina convirtiéndose en referencia en otra gente, a mí me alegra mucho (…) Hay una mezcla de sensibilidad en las letras y a la vez de fiesta y de ganas de bailar”, añadió.

Por otro lado, Colombia lo enamoró y el café deleitó su paladar por lo que espera pronto llegar a la capital del país. Confesó su gusto por Juanes, Shakira o Monsieur Periné; además, leyó a Gabriel García Márquez siendo amante de esta tierra en sus escrituras.