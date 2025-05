La pandemia sí cambió vidas y el caso de Persand fue reflejo de eso: "Soy un soñador"

Para muchos la pandemia del COVID-19 fue un antes y un después en sus vidas personales, dicen que, de forma negativa, pero hay quienes le sacaron provecho a esa temporada para explorar nuevos mundos que les terminarían cambiando su realidad y así le sucedió a Persand, el barranquillero que encontró en la música una vía de expresar sus sentimientos.

“Siempre desde pequeño me ha gustado el arte, sea pintar, sea escribir, sea cantar. Y siento que Dios me guio por el camino de la música porque Él tiene un propósito conmigo. Yo no tenía para nada en mis planes hacer música, mucho menos cantar, porque soy una persona muy tímida, que es otra cosa muy mía, de Michael (…) Empecé a componer ahí, a aprender en cuarentena. Todos los días, hasta el día de hoy, compongo todos los días para obviamente mejorar. Digamos que metido en la música completamente ahora mismo es mi estilo de vida, mi vida, la música completamente”, dijo en diálogo con Blu Radio.

Lo que empezó como un hobby se volvió parte de su identidad. Sin haber compuesto antes, en cuarentena comenzó a escribir canciones todos los días. “Desde ese entonces, compongo mínimo tres canciones al día. Hoy tengo más 1.000. Para mí, cada emoción merece una historia, una canción”, relató.

Aunque estudió Comunicación Social, su verdadera conexión con el público surgió a través de su música. En redes sociales, empezó a compartir sus composiciones y de inmediato sintió la conexión con sus seguidores. El salto llegó hace nueve meses con ‘Karola’, un tema de afrobeat que escribió en su cuarto con amigos y que terminó convirtiéndose en un fenómeno viral. Tanto así que llegó hasta Beéle, con quien tiene una excelente relación e intercambia conocimiento, trabajo e ideas que le aportan para su futuro.

“Decidimos hacer un EP de afro, estaba ya con el boom de Carola y digamos que la gente estaba pidiendo más afro y yo dije, bueno, es momento de demostrar, porque es que yo realmente no quería que me vieran como, ah, bueno, el artista que hace música para los influencers y ya se quedó en Karola, les fue bien, ya, es como que le dicen un one hit, o sea, no quiere tener solo un hit, sino obviamente demostrarle a la gente lo que yo puedo hacer y digamos que puede que algunas personas día a día piensen como que es apresurado, pero yo siento que es una buena oportunidad para demostrar lo que yo puedo dar“, añadió.