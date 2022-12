¿La recuerda? Así luce la protagonista de uno de los memes más virales

En un principio la joven Keisha Johnson no estuvo de acuerdo con que su imagen se viralizara en redes sociales. "Mi cara se ve fea, como si estuviera a punto de vomitar, yo no me veo así en la vida real", manifestó hace unos tres años.



Más tarde, tomó la decisión de cambiar sus hábitos alimenticios para bajar de peso y lograr un estilo más sensual.

En la actualidad, en su cuenta de Instagram Keisha Johnson, quien vive en Alabama, Estados Unidos, luce más cambiada a la chica del meme ‘Osea Reatziona’.



