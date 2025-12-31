La respuesta de Daniela Álvarez sobre si abriría Only Fans

La exreina de belleza, Daniela Álvarez, durante una dinámica de preguntas y respuestas desde su cuenta de Instagram, reveló si estaría dispuesta a abrir Only Fans algún día.

Álvarez fue tajante en su respuesta y aseguró que nunca lo haría, ya que se considera una mujer "recatada".

"Definitivamente yo no abriría Only Fans.Siento que soy una mujer recatada y no sería capaz de montar ni siquiera una foto vulgar, no. La verdad, no me da", dijo la exreina en la red social Instagram.

Asimismo, respondió si aún llora por la pérdida de su pierna y su respuesta sorprendió a muchos.



"Ya no lloro por mi pierna y cuando me dan ganas lo hago de agradecimiento por todo lo que he podido hacer sin mi pierna", dijo Álvarez.

Vea el video aquí: