La supuesta amenaza que recibió el cantante Naldy por salir con Aida Victoria

El cantante Naldy, expareja de la generadora de contenido y empresaria Aida Victoria , rompió el silencio y habló sobre las críticas que ha recibido a quienes le dicen que era "un mantenido" de la barranquillera. Asimismo, durante su relató reveló una situación delicada que pocos conocían.

Naldy le contó a sus seguidores en Instagram que cuando estaba de novio con Aida Victoria recibió una serie de amenazas vía Instagram por andar con ella y, por ello, tuvo que contratar a unos escoltas para que los custodiaran.

Publicidad

"Cuando íbamos a ir al cumpleaños de Lina Tejeiro me enviaron un mensaje por Instagram donde me hicieron una amenaza por salir con ella. Nos estaban siguiente, nos dejaron que sabían que íbamos camino al cumple de Lina, por eso llamé a mi disquera y me pusieron unos escoltas", relató Naldy.

"Lo dejaré claro, no soy un mantenido"

Naldy aprovechó para contar con detalles que no era ningún mantenido de Aida Victoria y que fue él quien la recibió por varios meses en su apartamento en Medellín con todo pago.

"Lo dejaré claro, no soy un mantenido. Cuando empezamos a salir vivió conmigo de 6 a 7 meses y yo pagaba todo, al menos 15 millones de pesos. Luego nos fuimos a vivir a Barranquilla y pude aportarle el primer mes cinco millones y el último seis millones. Soy cero tacaño, todo lo hice con amor. No digan mentiras y no digan cosas que no son. No permito que me hagan fama de mantenido porque yo trabajo y me pago mis cosas, vamos a hablar con la verdad", enfatizó el artista.

Publicidad

Hay que decir que desde que Naldy y Aida Victoria dieron fin a su relación ambos han venido haciendo fuertes declaraciones sobre lo vivido en el noviazgo vía redes sociales.

Vea en video lo que dijo Naldy:

Publicidad

Le puede interesar este contenido: